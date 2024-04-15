Азербайджан вернул Армении задержанных военнослужащих МИД: Баку вернул Еревану военнослужащих, кроме совершивших тяжкие преступления

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Азербайджан вернул Армении всех задержанных военнослужащих, за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления, сообщил замминистра иностранных дел АР Эльнур Мамедов во время выступления на слушаниях в Международном суде ООН. Суд 15 апреля начал слушания по предварительным возражениям Азербайджана по иску Армении, которая обвинила Баку в нарушении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации.

Другими словами, их продолжающийся арест не имеет ничего общего с расовой дискриминацией. Точно так же обвинения Армении в насильственном выселении армян, — отметил Мамедов.

При этом он отметил, что Азербайджан серьезно относится к этим претензиям и с целью обеспечения прозрачности, взаимного доверия сотрудничает с Арменией.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил о готовности республики подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Он подчеркнул, что договор должен основываться на трех уже согласованных сторонами принципах. В частности, премьер заявил о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алма-Атинской декларации 1991 года, а также делимитации между сторонами.