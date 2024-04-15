Названа страна, где могут пройти переговоры Армении и Азербайджана Токаев: Казахстан готов предоставить Баку и Еревану площадку для переговоров

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Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Арменией и Азербайджаном по заключению мирного соглашения, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи с главой армянского правительства Николом Пашиняном. По его словам, которые приводит ТАСС, Астана приветствует мирные стремления сторон.

Мы приветствуем стремление Армении и Азербайджана заключить мирное соглашение. Казахстан готов оказать здесь максимальную помощь и предоставить свою платформу для переговоров между двумя странами, — заявил Токаев.

Ранее Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Он подчеркнул, что договор должен основываться на трех принципах, ранее согласованных между Ереваном и Баку. В частности, премьер заявил о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алма-атинской декларации 1991 года, а также делимитации между сторонами.

До этого глава правительства Армении отмечал готовность Еревана начать процесс делимитации части границы с Азербайджаном. Пашинян пояснил, что речь идет о четырех селах Тавушской области, которые перешли под контроль Еревана после военных действий в 1990-х годах.