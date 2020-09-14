Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

https://static.news.ru/photo/5ed2219c-f68d-11ea-b2b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский кабмин продлил на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, а также подготовил постановление о продлении ещё на месяц, до 15 октября, выплат социальным работникам. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Об этом премьер-министр заявил во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Принято решение продлить ещё на месяц сентябрь медицинским работникам стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде, с перерасчётом на отпускные, — сказал Мишустин.

Глава кабмина также отметил, что соответствующее постановление уже подписано. Кроме того, он рассказал о другом подготовленном документе, который регламентирует продление до 15 октября выплат социальным работникам.

На заседании правительства в четверг мы выделили почти 2 млрд рублей, которые необходимы на эти цели, — цитирует Мишустина РИА Новости.

С просьбой о продлении финансовой поддержки для врачей и медработников, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом, к президенту России Владимиру Путину в конце августа обратилась вице-премьер Татьяна Голикова.

Стимулирующие выплаты были установлены по распоряжению президента Владимира Путина. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

При этом Счётная палата по инициативе Госдумы в течение полугода будет проверять начисления медработникам «коронавирусных» выплат. Итоги будут подведены в декабре. Поводом для контроля стали многочисленные жалобы врачей на отсутствие обещанных доплат.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин предупредил о сохранившейся угрозе заражения коронавирусом.