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18 июля 2025 в 12:08

Мирноград, Яблоновка, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 18 июля? Что происходит у Алексеевки, Андреевки, Воскресенки, Малиевки, Мирнограда, Каменского, Новоданиловки, Степного, Гуляйполя, Красного Лимана, Попова Яра, Родинского, Юнаковки, Часова Яра и Яблоновки?

WarGonzo

«Запорожский фронт: российские военные освободили населенный пункт Каменское. Кроме того, нашим бойцам удалось продвинуться в районе Белогорья, Новоданиловки, Степового и Новоандреевки. На Гуляйпольском направлении активизировались бои на участке Марфополь — Гуляйполе. На Покровском направлении противник отводит войска из шахты на подступах к Родинскому. Российские военные вплотную приблизились к поселку Красный Лиман с востока, готовятся к штурму. На Константиновском направлении ВС РФ сжимают кольцо вокруг ВСУ. Наши войска закрепляются в населенном пункте Попов Яр. В районе Яблоновки российская армия продолжает продвижение на север», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На Часовоярском направлении российские военные продолжают зачистку западных районов Часова Яра, идут бои в селе Николаевка, уточнили авторы канала.

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Дегтярное в Харьковской области, Попов Яр в ДНР и Каменское в Запорожской области.

«Два майора»

На Волчанском направлении ВС РФ продвинулись в западной части Волчанска, а также от населенного пункта Огурцово на юго-восток, форсировав Северский Донец, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Покровском (Красноармейском) направлении ВС РФ стараются охватить Мирноград с северо-востока. Наши войска расширяют зону контроля у Попова Яра, закрепляются вблизи важного логистического узла — Родинского, идет штурм Новоэкономического. На Южно-Донецком направлении группировка „Восток“ продолжает наступательные действия в районе Поддубного, от Воскресенки к Январскому и Малиевке, а также к востоку от Темировки», — отметили военкоры.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Социальные сети

На Сумском направлении ВСУ предприняли шесть безуспешных контратак в районах сел Алексеевки и Яблоновки, а также четыре около Кондратовки. Кроме того, российские военные атакуют в районе Андреевки и Юнаковки, добавили «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

Десантники гвардейской 98-й дивизии ВДВ постепенно завершают освобождение Часова Яра, сообщает Telegram-канал «Дневник десантника».

«На Запорожском направлении десантники 7-й десантно-штурмовой дивизии продолжают уничтожать противника и планомерно двигаются вперед. На Сумском направлении расчеты FPV-дронов 217-го Ивановского полка устраивают засады на дорогах», — пишут военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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