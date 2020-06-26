Минюст намерен возобновить личный приём граждан с 2 июля

Представители Министерства юстиции России сообщили о планах возобновить личный приём граждан в учреждении. Оно откроется с 2 июля 2020 года.
С 2 июля Минюст России возобновляет личный прием граждан, а также личный прием граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги по проставлению апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории РФ, — цитирует сообщение РИА Новости.
Также сотрудники ведомства подчеркнули, что будут приниматься граждане для получения услуги по удостоверению подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати. Однако всем посетителям необходимо будет строго соблюдать обязательное ношение средств индивидуальной защиты и социальную дистанцию.
Как информировал NEWS.ru, ранее Минкульт анонсировал начало работы кинотеатров, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. Однако министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что открытие будет в любом случае зависеть от эпидемиологической обстановки.