Россия

Минюст намерен возобновить личный приём граждан с 2 июля

16:10, 26 июня 2020
Фото: minjust.gov.ru

Представители Министерства юстиции России сообщили о планах возобновить личный приём граждан в учреждении. Оно откроется с 2 июля 2020 года.

С 2 июля Минюст России возобновляет личный прием граждан, а также личный прием граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги по проставлению апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории РФ, — цитирует сообщение РИА Новости.

Также сотрудники ведомства подчеркнули, что будут приниматься граждане для получения услуги по удостоверению подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати. Однако всем посетителям необходимо будет строго соблюдать обязательное ношение средств индивидуальной защиты и социальную дистанцию.

Как информировал NEWS.ru, ранее Минкульт анонсировал начало работы кинотеатров, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. Однако министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что открытие будет в любом случае зависеть от эпидемиологической обстановки.

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