Минюст намерен возобновить личный приём граждан с 2 июля

https://static.news.ru/photo/ace62b08-b7ae-11ea-81f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: minjust.gov.ru

Представители Министерства юстиции России сообщили о планах возобновить личный приём граждан в учреждении. Оно откроется с 2 июля 2020 года.

С 2 июля Минюст России возобновляет личный прием граждан, а также личный прием граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги по проставлению апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории РФ, — цитирует сообщение РИА Новости.

Также сотрудники ведомства подчеркнули, что будут приниматься граждане для получения услуги по удостоверению подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати. Однако всем посетителям необходимо будет строго соблюдать обязательное ношение средств индивидуальной защиты и социальную дистанцию.

Как информировал NEWS.ru, ранее Минкульт анонсировал начало работы кинотеатров, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. Однако министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что открытие будет в любом случае зависеть от эпидемиологической обстановки.