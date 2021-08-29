Минобороны потребовало снести казарму, где в 2015 году погибли десантники

Минобороны РФ выступило с ходатайством о прекращении экспертных работ в здании казармы омского учебного центра ВДВ, где летом 2015 года обрушились конструкции и погибли 24 десантника. Защитники подсудимых и представители родственников жертв полагают, что демонтаж казармы затруднит расследование, пишет «Коммерсант».

На очередном судебном заседании по уголовному делу об обрушении казармы омского 242-го учебного центра ВДВ в июле 2015 года юрист Минобороны РФ ходатайствовал о прекращении экспертных работ в здании казармы и её сносе. Ходатайство он мотивировал опасениями за безопасность экспертов, работающих на месте происшествия.

Между тем адвокат Марина Копылова отметила, что подача ходатайства совпала с активной фазой работы экспертов, включая исследование конструкций здания. По её словам, в случае сноса казармы установить причины обрушения будет уже невозможно, поскольку результаты предыдущей строительно-технической экспертизы признаны судом ненадлежащими. Представители родственников потерпевших полагают, что казарму намерены снести, чтобы скрыть истинные обстоятельства случившегося. Кроме того, подобные случаи могут происходить по всей стране и расследование может повлечь за собой обследование всех казарм, возведённых по аналогичному проекту. Обсуждение вопроса продолжится 31 августа.

12 июля 2015 года в омском учебном центре ВДВ обрушились внутренние конструкции, в результате чего погибли 24 десантника, ещё два десятка военнослужащих получили увечья. По версии обвинения, строительство казармы велось с нарушениями ещё в 1970-е годы, в 2012 году здание признали аварийным, а начавшийся в нём капремонт проводился без проектной документации.

В качестве обвиняемых по делу привлекли 11 человек. Это экс-командир 242-го центра ВДВ Олег Пономарёв и его заместитель по тылу Владислав Пархоменко, руководители ремонтировавшей казарму компании «Ремэксстрой» Александр Дорофеев и Дмитрий Баязов, бывший замруководителя регионального управления Центрального военного округа Минобороны Александр Савустьян и инженер-инспектор этого управления Евгений Криворучко, а также пять бывших сотрудников Спецстроя РФ и его подразделений. В зависимости от роли каждого им предъявили обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшем большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 216), превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими (ст. 286 и ст. 285), мошенничестве (ст. 159) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201) УК РФ.