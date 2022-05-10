Минфин России опроверг информацию Bloomberg о падении ВВП страны на 12%

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Министерство финансов России опровергло информацию, опубликованную ранее агентством Bloomberg о том, что к концу 2022 года ВВП России обрушится на 12%, передаёт ТАСС. В министерстве отметили, что Минфин не занимается подготовкой макроэкономических расчётов, так как это не входит в его полномочия.

Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12%, опубликованная Bloomberg, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что, Минфин полагает, что в 2022 году ВВП РФ сократится на 12%. Если подобное произойдёт, падение станет самым серьёзным с 1994 года, когда данный показатель упал на 12,6%.

Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития, Минэкономразвития РФ ожидает падения экономики РФ в 2022 году на уровне 8,8% с последующим ростом на 1,3% в 2023 году, на 4,6% в 2024 году и на 2,8% в 2025 году. Инфляция в 2022 году составит более 20%, в 2023 и 2024 годах этот показатель опустится до 6,2% и 4% соответственно.