Между Россией и ДНР запустили паромное сообщение

Между Россией и Донецкой Народной Республикой (ДНР) открылось первое паромное сообщение, передает ТАСС. В порт Мариуполя прибыло первое судно «Лаврентий» из Ейска.

Паром совершил плановый переход из порта Ейска в порт Мариуполя, выполнив определенную задачу, поставленную Министерством обороны Российской Федерации, — рассказал представитель парома.

Отмечается, что паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров, и будет совершать один круговой рейс в сутки.

В конце июля Минобороны России сообщило о запуске регулярной паромной линии Ейск — Мариуполь. Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, что практика, при которой разные регионы России восстанавливают различные участки и районы ДНР, привносит элемент соревнования в процесс помощи жителям республик.