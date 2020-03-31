https://static.news.ru/photo/8eac06ce-739a-11ea-8c73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Москвы выпустило приложение «Социальный мониторинг», которое собирает данные граждан.

Приложение доступно в Google Play. Оно собирает почти всю информацию о смартфоне владельца, в том числе доступ к файлам, геолокации, камере, управлению Bluetooth и фитнес-трекеру. Об этом сообщает портал «Медиазона».

Чтобы пройти регистрацию в приложении, необходимо сделать фото и внести номер телефона. После этого пользователям открываются возможности приложения: они могут воспользоваться вызовом экстренных служб через специальную кнопку или посетить портал мэрии о коронавирусе.

Отмечается, что данные о пользователях, собранные с помощью приложения отправляются на портал столичной мэрии Mos.ru. А также то, что приложение использует эстонский сервер для распознавания лиц — Identix.

Программист Владислав Здольников пояснил изданию, что фотографии пользователей «передаются на адрес, принадлежащий немецкой хостинговой компании Hetzner».

Ранее NEWS.ru писал о том, что данные 5,2 млн посетителей гостей сети Marriott утекли в Cеть. В компании уточнили, что доступ мог быть осуществлён через учётные записи двух сотрудников объекта, работающего по франшизе. Отмечается, что злоумышленники получили контактные данные гостей, а также информацию об их предпочтениях и счетах по программам лояльности.