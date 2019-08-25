https://static.news.ru/photo/d5848120-c742-11e9-9f05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мемориал, посвященный украинским силовикам, воевавшим в АТО (антитеррористическая операция, ныне ООС — операция объединённых сил) в военном городке в Житомирской области неизвестные облили красной краской.

Об этом сообщает УНИАН . Уточняется, что краской облили скульптуру Божьей Матери, символизирующую оберег для военнослужащих. Мемориал памяти открыли 23 августа в День флага Украины. На открытии собрались местные жители и военные, а также семьи погибших в АТО/ООС.

Жители близлежащего населенного пункта Озерный обратились в полицию и собираются установить денежную награду за информацию о вандалах.

Ранее News.ru сообщал, что ВСУ и вооруженные силы ЛНР начали разбор укреплений по обе стороны от моста через Северский Донец в Станице Луганской. Мост является единственным пропускным пунктом между территориями конфликтующих сторон.