Мемориал, посвященный украинским силовикам, воевавшим в АТО (антитеррористическая операция, ныне ООС — операция объединённых сил) в военном городке в Житомирской области неизвестные облили красной краской.
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Жители близлежащего населенного пункта Озерный обратились в полицию и собираются установить денежную награду за информацию о вандалах.
Ранее News.ru сообщал, что ВСУ и вооруженные силы ЛНР начали разбор укреплений по обе стороны от моста через Северский Донец в Станице Луганской. Мост является единственным пропускным пунктом между территориями конфликтующих сторон.