https://static.news.ru/photo/d4a0ce22-52d3-11ea-b0a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: SnapwireSnaps /pixabay.com

Специалисты назвали самые популярные подарки, которые получают мужчины на 23 февраля. Об этом сообщил RT со ссылкой на Гильдию маркетологов.

Чаще всего женщины дарят мужчинам одежду или аксессуары. Это может быть рубашка, галстук, и, конечно же, носки. Второе место по популярности занимают средства для ухода — парфюмерия, а также пенки и гели для бритья.Также мужчинам часто дарят алкоголь и различные гаджеты.

Помимо этого, мужчины часто получают на 23 февраля: книги, сертификаты, сладости, подарочные наборы и подобные подарки.А на десятом месте по популярности — совместный романтический ужин.

Специалисты также отметили, что на 23 февраля люди готовы потратить от 150 до 150 тысяч рублей. При этом средняя цена подарка находится на уровне от одной тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты назвали подарки, которые стоит подарить мужчине вместо носков и пенок для бритья.