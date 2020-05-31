Мантуров заявил о выполнении задачи по росту поставок защитных средств

https://static.news.ru/photo/82d50d8e-7ed3-11ea-9b2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Цель по наращиванию поставок в больницы, аптеки и другим потребителям масок и других индивидуальных средств защиты выполнена. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

На заседании президиума координационного совета по коронавирусу он рассказал, что Россия увеличила производство антисептиков, перчаток, респираторов, защитных очков, бахил, халатов.

Поставленная Минпромторгу задача правительства по наращиванию объёмов поставок средств индивидуальной защиты в медицинские учреждения, аптеки и по другим категориям потребителей нами выполнена. На первом этапе мы решали её преимущественно через закупки в Китае, которые завершены на прошлой неделе, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Мантуров отметил и существенное снижение импорта таких товаров. Это, пояснил он, удалось благодаря опережающему созданию мощностей по выпуску средств индивидуальной защиты всех видов. Повлияло на результат и решение кабмина выделить Фонду развития промышленности средства в объёме 25 млрд рублей для льготного финансирования таких «антиковидных» проектов.

Как писал NEWS.ru, ранее вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19.