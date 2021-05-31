Лето в Подмосковье начнётся с ночных заморозков

Первые дни лета в Москве и Подмосковье ожидаются солнечными, без осадков. Вместе с тем будет нежарко, а по ночам даже холодно. По области и вовсе возможны минусовые температуры, предупредили в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Как следует из прогноза, заморозки
В последующие дни по ночам будет по-прежнему прохладно, но всё-таки температура ниже нуля уже не опустится.
По данным АГН «Москва», МЧС уже
Гидрометцентр даёт схожий, но всё-таки немного отличающийся прогноз. По данным метеорологов, начало июня ночью
Ранее синоптики посоветовали подмосковным дачникам из-за вероятных заморозков накрыть рассаду.