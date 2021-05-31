Лето в Подмосковье начнётся с ночных заморозков

https://static.news.ru/photo/1e2bd406-c209-11eb-a80a-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Первые дни лета в Москве и Подмосковье ожидаются солнечными, без осадков. Вместе с тем будет нежарко, а по ночам даже холодно. По области и вовсе возможны минусовые температуры, предупредили в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как следует из прогноза, заморозки возможны в ночные часы 1 июня. Местами воздух остынет до −1 градуса. В целом же по региону будет немного теплее — от +1 до +8. В светлое время суток в самом начале лета ожидается +16–18, а уже 2 июня — до +20.

В последующие дни по ночам будет по-прежнему прохладно, но всё-таки температура ниже нуля уже не опустится.

По данным АГН «Москва», МЧС уже разослало предупреждение о заморозках жителям Подмосковья.

Гидрометцентр даёт схожий, но всё-таки немного отличающийся прогноз. По данным метеорологов, начало июня ночью станет холодным, температура будет околонулевой, но всё-таки в области положительных значений. При этом в первые несколько дней по области местами возможны небольшие кратковременные дожди.

Ранее синоптики посоветовали подмосковным дачникам из-за вероятных заморозков накрыть рассаду.