Летчик рассказал, какие средства есть у РФ против авиаракет Zuni на Украине Пилот Сытник назвал планирующие фугасные авиабомбы средством против американских авиаракет Zuni

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США передали Украине старейшие авиационные ракеты Zuni, Россия может противопоставить этому виду вооружений фугасные авиабомбы, предположил в беседе с «ПолитЭкспертом» заслуженный пилот РФ Юрий Сытник, комментируя появившиеся в Сети изображения штурмовика Су-25 ВВС Украины с авиаракетами Zuni под крылом.

По словам специалиста, Zuni — это неуправляемые авиационные ракеты класса «воздух-земля», принятые на вооружение армии США в 1957 году. Максимальная дальность полета снаряда составляет 8 км, он способен пробить броню толщиной 500 мм и уничтожать как наземные, так и подводные объекты. Однако, как отметил эксперт, 8 км — очень маленькая дальность, такие снаряды даже сложно назвать тактическими, так как они должны работать в непосредственной близости от объекта.

Они, конечно, представляют угрозу для российских войск вблизи. Но самолетов у ВСУ, которые могут носить эти ракеты, не так уж и много. Главное, чтобы они не были начинены обедненным ураном, — подчеркнул Сытник.

Однако подобное оружие, хоть и с маленькой дальностью, все равно является опасным, продолжил эксперт. С его помощью можно атаковать передовые части российских войск, в том числе танковые соединения, укрепрайоны, артиллерийские установки. Россия могла бы противопоставить Zuni, например, планирующие фугасные авиабомбы (ФАБ), которыми пилоты могут поражать объекты, находясь на удалении от средств ПВО противника.

Есть российские ФАБ, оснащенные системами, которые позволяют им планировать на 20, 30, 40, 50 километров. Это менее опасно для наших экипажей, — рассказал заслуженный пилот РФ.

Ранее стало известно, что российские зенитчики уничтожили штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины, когда он попытался атаковать военных РФ вблизи Херсона. Это второй украинский штурмовик, сбитый российскими силами за минувшие шесть дней.