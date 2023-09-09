Лайму Вайкуле заподозрили в уходе от налогов и сокрытии доходов Глава ФПБК Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить бизнес Лаймы Вайкуле

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить российский бизнес Лаймы Вайкуле, передает RT. Он указал на несоответствие между официальной информацией и реальным положением дел, согласно которому исполнительница продолжает получать доход в России.

Так, на официальном сайте компании LAIMALUKSS LATVIA утверждается, что в августе 2022 года Вайкуле передала свою долю Шираку Мамедову. Бородин отметил, что в действительности ничего подобного не произошло и компанией владеют те же лица, что и раньше. Это значит, что исполнительница продолжает зарабатывать деньги в РФ после того, как отреклась от всех связей со страной.

Бородин также обратил внимание, что выручка компании не превышает 300-400 млн рублей в год, передает Telegram-канал Mash. Чистая прибыль при этом составляет несколько тысяч рублей. По мнению главы ФБПК, дело «попахивает» уходом от налогов и сокрытием настоящих доходов.

Ранее певец Юрий Лоза призвал предать исполнительницу забвению. По его словам, это станет для Вайкуле самым лучшим наказанием. Он выступил с таким заявлением после того, как Вайкуле пожелала всем гражданам России «жить в страхе».