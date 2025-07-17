Купянск, Яблоновка, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 17 июля? Что происходит у Андреевки, Варачино, Новохатского, Богуславки, Купянска, Малиновки, Мирнограда, Кондратовки, Полтавки, Часова Яра и Яблоновки?

WarGonzo

»Запорожский фронт: в районе освобожденного Каменского идут активные бои. На Гуляйпольском направлении российские войска давят противника севернее и на запад от Малиновки. На Южно-Донецком направлении российские штурмовики закрепляются в населенном пункте Новохатское. Продолжается продвижение ВС РФ к границам Днепропетровской области. В то же время на Покровском направлении идут бои на восточных окраинах села Родинского, через которое проходит важный логистический маршрут. На Константиновском направлении ВС РФ создают давление на Яблоновку и Александро-Калиново», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

На Часовоярском направлении российские военные продолжают движение в сторону Константиновки, идет зачистка западных окраин Часова Яра: к северу и к югу от Часова Яра у ВС РФ есть тактические успехи, идут тяжелые бои, уточнили авторы канала.

На Харьковском направлении идут боевые действия в районе населенных пунктах Загрызово, Богуславка, Зеленый Гай, российские военные продолжают движение в направлении Великого Бурлука, происходит планомерное окружение Купянска, добавил WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

»Два майора»

На Покровском (Красноармейском) направлении идут бои высокой интенсивности: ВС РФ создают условия для охвата Мирнограда с севера, пробиваются в направлении Родинского, сообщает Telegram-канал «Два майора».

»ВС России нанесли концентрированные удары по целям в Днепропетровске и области, а также в Запорожье. На Сумском направлении противник контратакует у Кондратовки, ВС РФ встречают его ударами тяжелых авиабомб. За сутки ВСУ предприняли шесть безуспешных контратак: в районах сел Садки и Андреевка, а также по две около Яблоновки и Кондратовки. ВС России продолжают штурм Варачино. На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» освободила населенный пункт Новохатское. Направление характеризуется активными наступательными действиями ВС России, противник теряет село за селом», — отметили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

»Дневник десантника»

В районе населенного пункта Часов Яр десантники гвардейской 98-й дивизии ВДВ поразили пункт управления БПЛА ВСУ и уничтожили дрон «Баба-яга», пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

»На Сумском направлении служащие десантного полка гвардейской 98-й дивизии ВДВ разбили гаубицу Д30 ВСУ. Применив ФАБ-500 с УМПК, десантники 83-й ГВ ОДШБР нанесли удар по опорному пункту противника в Сумской области. Гвардейцы Ульяновского артиллерийского полка ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА противника на правом берегу Днепра», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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