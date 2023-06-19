Кто контролирует Пятихатки, бои в Новодонецком: сводка военкоров на 19 июня Ожесточенные столкновения с ВСУ идут в Запорожье и на Времевском выступе в ДНР

Фото: МО Украины

Украинские войска ведут активные наступательные действия на Ореховском направлении в Запорожской области и Времевском выступе в Донецкой Народной Республике (ДНР), передают российские военные корреспонденты и блогеры. Как изменилась оперативная обстановка в зоне военной спецоперации за минувшие сутки — в материале NEWS.ru.

Что сейчас с наступлением ВСУ в Запорожской области

В ночь на 19 июня противник предпринял две атаки на позиции 71-го мотострелкового полка на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его данным, попытки не имели успеха — противник понес потери, отошел на исходные позиции. В районе Орехова 19 июня активно работает штурмовая авиация ВС РФ, отмечают источники «Русской Весны». ВСУ пытается наступать в районе Работино-Вербовое. Минобороны эту информацию не комментировало.

Кто контролирует Пятихатки

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр утром 19 июня объявила, что ВСУ контролируют Пятихатки — населенный пункт на Ореховском участке Запорожского направления. Минобороны РФ, по данным на 18 июня, не подтверждает успешные действия противника на этом участке. По информации ведомства, атаки ВСУ на Пятихатки были отражены — противник потерял десятки единиц бронетехники и отступил.

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Интенсивные столкновения в районе поселка Пятихатки подтверждают профильные Telegram-каналы. По данным «Военной хроники», ВСУ не смогли закрепиться и продвинуться на юг — российская артиллерия активно работает по скоплениям ВСУ.

Поселок Пятихатки находится в серой зоне, отмечает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Российские войска удерживают позиции на высотах над селом. По словам Рогова, ВСУ продолжают «гнать пехоту на убой, не считаясь с колоссальными потерями». Минобороны эту информацию пока не комментировало.

Поселок Пятихатки имеет большое оперативное значение, считает политолог Сергей Марков. «Контроль над населенным пунктом позволяет ВСУ — при сохранении наступательного импульса — развивать наступление на Васильевку, а далее — на Запорожскую АЭС или Мелитополь», — написал Марков в Telegram.

Какая обстановка в районе Времевского выступа

Времевский выступ — узкий участок фронта на стыке Запорожской области и ДНР. Интенсивные бои идут в районе населенных пунктов Новодонецкое и Урожайное, сообщает Telegram-канал «Русской весны».

В районе Новодонецкого отражена попытка наступления ВСУ. Пресс-служба Минобороны публикует видео с уничтоженной и трофейной западной военной техникой на этом участке. Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что две попытки наступления под Новодонецким были отражены — ВСУ потеряли половину задействованной пехоты и часть бронетехники.

Что происходит на Артемовском и Угледарском направлениях

Российские войска вели штурмовые действия у Озаряновки, Курдюмовки, Клещеевки, Ягодного, Берховки и Краснополовки на Артемовском направлении, сообщает WarGonzo. Артиллерийские подразделения атаковали позиции ВСУ в Часовом Яре, Хромовом, Богдановке и других населенных пунктах вокруг Артемовска. Минобороны эту информацию не комментировало.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский информировал об активных боевых действиях на Угледарском направлении. По сведениям WarGongo, ВСУ пытались наступать в районе Ровнополя, но были отброшены.

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