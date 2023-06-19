ВС России разгромили ВСУ под Новодонецким: новости СВО на утро 19 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Украинские военные попытались пойти в наступление в районе поселка Новодонецкий на Южно-Донецком направлении в зоне СВО, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов. По его словам, в результате ответного огня со стороны российских сил ВСУ потеряли более половины личного состава. Все попытки наступления были подавлены.

Российские военнослужащие в районе Марьинки в ДНР превратили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в дрон-камикадзе. Наземный беспилотник с шестью тоннами тротила взорвали у позиций противника. Доехать до позиций ВСУ танк не смог, подорвавшись на мине. Детонация произошла уже после выстрела из ручного противотанкового гранатомета.

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что наступление ВСУ не закончится в ближайший месяц. Сроки не зависят от больших потерь техники с их стороны, отметил он. Алехин считает, что ВСУ использовали еще не все свои ресурсы. По его мнению, непростой остается ситуация на Белгородском направлении. Противник пытается выдать его за важное для себя, однако это «самый настоящий отвлекающий маневр», добавил эксперт.

Каховскую ГЭС начнут восстанавливать после того, как ВСУ будут отодвинуты на достаточно безопасное расстояние, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что в настоящее время конкретных планов на этот счет нет.

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Каховская ГЭС

Количество погибших в Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до 35 человек, рассказал председатель правительства области Андрей Алексеенко. Он добавил, что ветеринарная служба и бригады коммунальщиков утилизировали порядка тысячи туш погибших животных, после чего специалисты приступили к обеззараживанию территорий.

Национальные парки Украины, расположенные на берегу Днепра, оказались под угрозой опустынивания из-за обмеления Каховского водохранилища и падения уровня воды в реке, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Он также добавил, что ожидаемая площадь суши увеличится практически в два раза, на тысячи гектаров. Этот фактор в свою очередь увеличит риск засух и экстремальных погодных явлений.

Существенный контингент ВСУ размещен вдоль границы с Белоруссией. Периодически украинские военные пытаются прощупать обороноспособность Союзного государства, рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он напомнил, что в этой связи с октября 2022 года в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения Региональной группировки войск.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни один полученный Киевом от Запада зенитно-ракетный комплекс Patriot не уничтожен. Он отметил, что все комплексы работают, кто бы и что не говорил в России.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что второе Минское соглашение 2015 года затруднило попытки достичь договоренностей с Россией. По его словам, на сегодняшний день Украина не нуждается в посреднике, вместо этого необходимо привлечь на сторону Киева Бразилию и Индию.

ВСУ второй раз за день обстреляли поселок Глушково в Курской области, сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт. По его словам, село подверглось мощному обстрелу, было зафиксировано более 16 снарядов со стороны Украины. При обстреле пострадали двое мирных жителей, их госпитализировали с осколочными ранениями.

Фото: t.me/gubernator_46

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли сахарный завод в поселке Теткино Курской области. По информации канала, удар пришелся по складу с горюче-смазочными материалами. Как пишет Mash, всего было выпущено около десяти снарядов, один из которых попал в склад, из-за чего емкости с горюче-смазочными жидкостями загорелись. Канал уточняет, что в результате ЧП поселок был частично обесточен. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В ночь на 19 июня воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Также СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Запорожье.

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал Baza сообщает, что утром 19 июня город Валуйки Белгородской области оказался под обстрелом ВСУ. По информации канала, жителям города приходится прятаться в подвалах, чтобы спастись от ударов. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали. На фотографиях с места событий показаны поврежденные здания и автомобили, а также дым от прилетов. По данным Baza, обстрелы все еще продолжаются.

Профессор Лондонской школы экономики и политических наук Вук Вуксанович заявил, что поворот России к странам Африки может оказаться решающим шагом в разрешении спецоперации на Украине. Страны Глобального Юга способны стать важными партнерами для таких держав, как Россия и Китай, отметил он. Профессор считает, что с финансовой точки зрения банковский сектор континента способен помочь России с международными банковскими и финансовыми операциями в обход санкций.

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