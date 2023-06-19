В МИД раскрыли, как долго Белоруссия будет хранить ядерное оружие России МИД РФ: нахождение российского ядерного оружия в Белоруссии не ограничено по времени

Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Договоренность о нахождении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии не предусматривает временных ограничений. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он также назвал условия, при которых Россия может вернуть это оружие на свою территорию.

Что касается возможных временных рамок нахождения российского ТЯО на территории Белоруссии, то каких-либо ограничений на этот счет российско-белорусские договоренности не предполагают, В нынешней геополитической ситуации основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии, — заявил Полищук.

При этом он подчеркнул, что подобному шагу России должен предшествовать полный вывод американского ядерного оружия на территорию США и ликвидация всей соответствующей инфраструктуры в Европе.

Дипломат отметил, что решение о размещении ТЯО на территории дружественного государства носило «во многом вынужденный характер» и стало ответом на «агрессивную политику Альянса», в том числе многолетнюю практику «совместных ядерных миссий» стран НАТО и поддержку Западом Украины.

По словам Полищука, обсуждаемые действия РФ не противоречат международно-правовым обязательствам, в том числе Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку контроль за ядерными вооружениями остается за Москвой.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе пытаются склонить Россию к переговорам по сокращению ядерного оружия. Но «хрен им», как, по словам президента, говорят в народе. Путин отметил, что использование таких «крайних средств» возможно в случае создания угрозы российской государственности.