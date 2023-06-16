«Хрен им!»: Путин о желании Запада сократить ядерное оружие России Путин заявил, что Запад не сможет склонить Россию сократить ядерное оружие

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается склонить Россию к переговорам по сокращению ядерного оружия, но этого не будет. Он также добавил, что использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности и подтвердил, что ядерные заряды уже доставлены в Белоруссию.

Нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговорам по сокращению ядерного оружия. «Хрен им!», как говорят у нас в народе<...> Использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности, и вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении российского государства, будем использовать, — заявил Путин.

Путин также добавил, что США — единственная страна, которая применила атомное оружие против неядерной державы и установила этот прецедент. Таким образом он напомнил, что в 1945 году американские самолеты сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Они посчитали, что они вправе это сделать. Такой прецедент создан Соединенными Штатами, — добавил Путин.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе ПМЭФ заявила, что гипотетическое использование Россией ядерного оружия четко ограничено чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных сценариев. Она подчеркнула, что Россия придерживается принципа о недопустимости ядерной войны.