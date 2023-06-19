Полковник оценил сроки наступления ВСУ Полковник Алехин: наступление ВСУ не завершится в ближайший месяц

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Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не закончится в ближайший месяц. Сроки не зависят от больших потерь техники с их стороны, отметил он в интервью URA.RU.

Алехин считает, что ВСУ использовали еще не все свои ресурсы.

Они пытаются менять тактику, подтягивают туда дополнительные силы, чтобы нанести удары на Запорожском направлении или сместить акцент на Южно-Донецком направлении. Быстрого конца ждать не стоит. В ближайшие дни и даже ближайший месяц наступление не завершится, — подчеркнул отставной полковник.

Он считает, что ВСУ пытаются отвлечь российские силы и рассредоточить их на других направлениях. Алехин напомнил, что непростой остается ситуация на Белгородском направлении. Против пытается выдать его за важное для себя, однако это «самый настоящий отвлекающий маневр», добавил эксперт.

Ранее Миша Гленни в статье для The Times отметил, что Запад обеспокоен отсутствием успехов контрнаступления ВСУ, так как международные партнеры хотят доказательств, что их помощь не потрачена зря. Обозреватель полагает, что российская победа в конфликте станет катастрофой для Запада, но в этом случае президент США Джо Байден испытает облегчение.