«Кровожадность ни к чему»: автор ZAMESTIM отказался писать заявление Автор инсталляции ZAMESTIM Артур Омаров отказался писать заявление на вандалов

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Создатель инсталляции ZAMESTIM Артур Омаров отказался писать заявление на четырёх петербуржцев, сломавших его композицию на пересечении Невского проспекта и Малого Конюшенного переулка в центре города, передаёт «Газета.ру». Он заявил, что сделает «всё возможное», чтобы ребята избежали уголовной ответственности. Автор ZAMESTIM подчеркнул, что инсталляцию обязательно вернут, а также установят в ряде других российских городов.

Буду делать всё от меня зависящее, чтобы не сели. От меня зависит подача или неподача заявления. Поэтому не подал. По закону их могут всё равно привлечь за хулиганку. Но статьи про умышленное повреждение имущества смогут избежать. Дальше решит суд. Кровожадность тут ни к чему, — сказал он.

Омаров утверждает, что инсталляцию вернут, но она будет располагаться в другом месте. По его словам, уже есть 18 заявок от других городов по вопросу установки ZAMESTIM.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала четырёх человек, которые намеренно сломали инсталляцию ZAMESTIM. В данной конструкции каждая буква была выполнена в стиле ушедшего из России бренда. Возле инсталляции произошла драка, после которой один из участников приблизился к конструкции и ударил ногой по букве S, символизирующей автомобильную марку Skoda. От удара буква опрокинулась.