Когда откроют аэропорт в Краснодаре, что с Воронежем, Белгородом, Элистой Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового полета 15 декабря

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в ближайшее время возможно открытие аэропорта в Краснодаре. Что об этом известно?

Когда могут открыть аэропорт Краснодара

По словам Кондратьева, воздушная гавань города может быть открыта после 15 декабря, когда будет произведен тестовый полет.

«Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полета 15 декабря», — объяснил он.

Па данным Telegram-канала SHOT, тестовый полет будет выполнен авиакомпанией «Азимут».

«В пятницу проведут тестовый полет из Внуково в Краснодар авиакомпанией „Азимут“, и после этого будет принято окончательное решение», — говорится в публикации.

В администрации Краснодарского края также подтвердили информацию о тестовом полете, который состоится 15 декабря.

«По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта», — рассказали в администрации, сообщает РИА Новости.

Аэропорт столицы Кубани занимает девятое место в России по числу обслуженных пассажиров. Годовой пассажиропоток воздушной гавани составлял более пяти миллионов человек.

Воздушная гавань Краснодара в целях безопасности была закрыта сразу после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года.

Откроют ли аэропорты Белгорода и Воронежа

Представитель пресс-служб аэропортов Анастасия Голодова в беседе с РИА Новости заявила, что открытие аэропортов Белгорода, Воронежа и Элисты в ближайшее время не предвидится.

«Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, об их открытии информации на данный момент нет», — заявила она.

Кроме того, воздушные гавани закрыты еще в некоторых городах России — Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Курске, Липецке и Симферополе.

В сентябре правительство РФ выделило порядка 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов центральной и южной частей России, в которых действует ограничение полетов. Отмечалось, что финансовые средства направят из резервного фонда правительства. Субсидию получили аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Средства направлены на частичную компенсацию операционных расходов.

В мае 2023 года также выделялось почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку аэропортов на юге и в центральной части России. Средства пошли на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов из-за продления ограничения полетов, объяснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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