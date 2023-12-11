В S7 Airlines опровергли сообщения о пожаре на борту самолета S7: пилот экстренно приземлившегося лайнера сам заметил неполадки в двигателях

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S7 Airlines опровергла NEWS.ru данные о том, что 8 декабря лайнер авиакомпании совершил посадку из-за возгорания двигателей. Перевозчик уточнил, что произошло кратковременное колебание оборотов двигателей.

Пилоты сами идентифицировали проблему: возгорания не было — произошло кратковременное колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей, — сообщили в пресс-службе S7 Airlines.

Ранее СМИ писали, что экстренная посадка произошла из-за возгорания. В том числе Telegram-канал «112» публиковал аудиозапись с голосом диспетчера, предупреждающего пилота о пожаре двух двигателей. Позже эта информация не подтвердилась. Boeing приземлился на территории аэропорта Толмачево в Новосибирске.

Пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России в тот же день сообщала, что посадка произошла из-за помпажа двигателя. Как правило, на помпаж указывают громкие хлопки, падение тяги, вибрация и извержение огня из двигателя. При подобной неисправности двигатель может разрушиться прямо в полете. Ведомство организовало доследственную проверку по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.