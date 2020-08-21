Коэффициент распространения COVID-19 в РФ достиг единицы

https://static.news.ru/photo/a43e83f0-e51d-11ea-9ef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

На территории Росси 23 августа впервые с 14 июля коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа вырос до единицы. Об этом свидетельствуют результаты подсчётов сведений от федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19 по стране.

В Москве же, напротив, коэффициент распространения впервые с 20 июля опустился ниже единицы. В среднем по стране данный показатель в последний раз превышал указанную отметку 13 июля.

На данный момент в России в пяти из десяти регионов с самым высоким коэффициентов цифра держится на уровне ниже единицы. В Москве, Воронежской области и Красноярском крае показатель составляет 0,98, в Иркутской области 0,91, а в Свердловской области 0,87.

В Нижегородской и Ростовской областях коэффициент равен 1, в Ханты-Мансийском автономном округе он возрос до 1,03, в Подмосковье — до 1,05, а в Санкт-Петербурге — до 1,1, передаёт ТАСС.

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован. Регионы, где показатель равен единице или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ранее введённые ограничения. Если же коэффициент составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при значении 0,5 и ниже — к третьему.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории РФ медицинские специалисты выявили ещё 4852 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего с начала пандемии в России COVID-19 заболели 956 749 человек в 85 регионах.