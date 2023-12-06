Прошедший 100 км с осколком под сердцем Герой России рассказал об СВО Коц встретился с Героем России, который прошел 100 км с осколком под сердцем

Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и майор Иван Редкокашин (справа), награжденный званием Героя Российской Федерации

Военный летчик Иван Редкокашин, которому в июне присвоили звание Героя России, дал военному корреспонденту KP.RU Александру Коцу интервью, в котором рассказал о полученном на СВО ранении. Майор был сбит в бою на Украине и двое суток добирался до российских позиций с осколком под сердцем.

Редкокашин рассказал, что помнит тот день по минутам. По его словам, утром он вместе с товарищами слетал на задачу, а в обед ему поступила еще одна. Майор должен был взлетать третьим, но на рулежке оказался четвертым в группе. Летчик работал в условиях снегопада и низкой облачности, как вдруг почувствовал удар.

Вылетает слева стекло, летит в лицо, на руки, в колени, по кабине... Пожар двигателей и отказ управления. Осколок ракеты чиркает мне по левой руке и прилетает под сердце, об этом позже скажут врачи. На глубину до семи сантиметров вошел и там остался. Я привел в действие систему катапультирования. Только вышел из облаков — сразу же деревья, упал на поле, сзади выстрелы, — рассказал офицер.

Редкокашин рассказал, что противник открыл по нему стрельбу с расстояния 300–400 метров. Но майор не растерялся: схватил автомат и побежал в противоположную сторону. Добравшись до лесопосадки, он сбросил снаряжение, оказал себе первую медпомощь и пошел искать позиции ВС РФ. До сослуживцев он добрался лишь спустя два дня.

Ранее военкор Александр Коц опубликовал видео танковой дуэли на Авдеевском направлении. На кадрах боевая машина ВС РФ выдерживает прямое попадание и возвращается на свою позицию.