Кириенко стал главой заседания совета Общероссийского движения молодежи Кириенко избран главой заседания координационного совета Общероссийского движения молодежи

Фото: Яндекс.Дзен

Первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко избрали председателем первого заседания совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодежи. Заседание состоялось 20 августа в Пятигорске.

Мероприятие прошло в Центре знаний «Машук». В нем приняли участие представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, администрации президента РФ, главы некоммерческих организаций.

Среди них первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, избранный в ходе голосования председателем заседания координационного совета, — говорится в сообщении.

В ходе заседания участники поддержали идею о создании отделений движения в каждом субъекте Российской Федерации. Были назначены руководители отделений в Москве, Севастополе, Иркутской. Нижегородской, Новосибирской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

Ранее стало известно, что власти создадут всероссийское движение детей и молодёжи. По мнению авторов инициативы, оно будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга детей и молодежи, формировать мировоззрение и готовить молодежь к полноценной жизни в обществе. Предполагается. что принятие закона поможет выстроить единую политику воспитания в образовательных организациях, систематизировать работу всех детских организаций, сообществ и клубов.