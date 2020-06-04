Киргизские военные прибудут на парад Победы в Москву

https://static.news.ru/photo/2a30dc3a-a629-11ea-98e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: jscsto.odkb-csto.org

Военнослужащие Киргизии прибудут в Москву для участия в параде Победы 24 июня. Парадный расчёт Национальной гвардии примет участие в параде по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Киргизские военные второй раз в истории примут участие в этом знаменательном событии. Тренировки гвардейцы не прекращали даже во время карантина, пишет ТАСС. Для участия в мероприятии отобраны отличники боевой учёбы, строевой подготовки, которые каждый день отрабатывали элементы парадного строя. Количество участников сейчас уточняется.

Перед вылетом в Москву все военные сдадут тест на коронавирус. В российской столице киргизские военнослужащие продолжат тренировки уже в составе общих парадных коробок с другими участниками парада, в том числе и приглашёнными из других государств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молдавский президент Игорь Додон приедет в Москву на парад Победы, назначенный до полной отмены ограничений по COVID-19 и открытия границ. Додон отметил, что надеется на личную встречу с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить «несколько необходимых вопросов».