Киллер Саша Солдат выходит на свободу: скольких убил, почему отпускают Киллер Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, освободится 18 ноября

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Как сообщают СМИ, вскоре киллер Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, выйдет на свободу из колонии под Нелидово. Он отбыл наказание в виде лишения свободы на 24 года за серию заказных преступлений. Сколько человек убил осужденный?

Пустовалов, по информации СМИ, должен выйти на свободу 18 ноября 2023 года. Поскольку он был осужден за особо тяжкие преступления, на протяжении трех следующих лет за ним установят административный надзор. В этот период он не сможет выезжать за пределы города проживания и выходить из квартиры с 22:00 до 6:00.

К каким преступлениям причастен Саша Солдат

Александр Пустовалов по кличке Саша Солдат принадлежал к Ореховской организованной преступной группировке (ОПГ). В материалах его дела числится 22 доказанных убийства. Он совершал преступления с 1994 по 1999 годы.

После задержания 19 ноября 1999 года Пустовалов заявил на допросе: «Вот что докажете — то мое».

В ОПГ он выполнял функции заместителя и телохранителя лидера группировки Сергея Буторина и его помощника Дмитрия Белкина. От них он получил прозвище Саша Солдат за умение находить выход из самых неожиданных ситуаций.

Известно, что в августе 1995 года осужденный убил так называемого вора в законе ассирийца Александра Биджамо. В 1996 году он расстрелял двух лидеров Кунцевской ОПГ. Также на его криминальном счету убийства сотрудников правоохранительных органов.

Следствие по делу Саши Солдата длилось около пяти лет. На суде Пустовалов полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Суд принял во внимание эти факторы, а также активное сотрудничество со следствием и приговорил его к 24 годам лишения свободы. Родные погибших от его рук просили о пожизненном наказании для киллера.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о самом громком убийстве Саши Солдата

Жертвой Александра Пустовалова в 1997 году в Греции стал киллер Курганской ОПГ Александр Солоник, он же Саша Македонский, известный успешным побегом из московского СИЗО «Матросская Тишина».

Прибыв в Грецию, Саша Солдат вместе с напарником Лешей Солдатом (Алексеем Шерстобитовым) заманили Солоника на одну из вилл под предлогом вечеринки. Затем они скрутили и задушили его шнуром. Тело киллера было выброшено на свалку в пригороде Афин. Члены семьи Саши Македонского не забрали его останки на родину.

Что известно о жизни Саши Солдата в тюрьме

В 2021 году Саша Солдат просил суд выпустить его по УДО, ссылаясь раскаяние в содеянном и содействие правоохранительным органам в раскрытии ряда преступлений. Также осужденный заявил, что не считает себя опасным для общества. Он обратил внимание, что заработал в колонии заболевания, требующие медицинского вмешательства. Кроме того, он указал на наличие несовершеннолетнего ребенка.

Ходатайство Пустовалова полностью поддержало руководство колонии и предоставило суду полную характеристику. По данным RT, в ней было указано, что с 2011 по 2013 год осужденный находился на облегченных условиях содержания, однако был лишен их из-за нарушения порядка отбывания наказания.

С 2017 года он трудился рабочим участка по сборке ритуальных изделий, затем был переведен на должность засольщика овощей сельскохозяйственного участка. За следующие четыре года получил лишь одно взыскание и 13 поощрений.

«По характеру общительный, деятельный, дружелюбный. На мероприятия воспитательного характера реагирует положительно. На занятиях по социально-правовой подготовке активен. В общении с администрацией вежлив, тактичен», — говорилось в характеристике.

В 2020 году его сняли с учета и как лицо, склонное к нападению на сотрудников колонии. Однако суд счел доводы Пустовалова и представителей колонии недостаточными для условно-досрочного освобождения.

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