Известного тиктокера обвинили в убийстве матери Mash: мошенники сообщили в полицию о нападении блогера Золо на собственную мать

Фото: НАК

Мошенники обратили в полицию, утверждая, что тиктокер Иван Золо убил свою мать и пригрозил защищаться ножом, если его попытаются задержать, пишет Telegram-канал Mash. По информации канала, московские правоохранители все же проверили информацию, выехав по месту жительства блогера. Там полицейских встретил Иван с живой матерью.

Как сообщает Mash, правоохранители пообщались с 19-летним тиктокером и выяснили, что хейтеры давно ему досаждают. В частности, они звонят в полицию с ложными обвинениями.

Ранее 21-летний тиктокер Даня Милохин заявил, что ему страшно после сообщений о его розыске по заявлению военкомата Анапы. Сам блогер до этого прилетал в Россию из Дубая в начале сентября, однако вскоре вернулся обратно на фоне слухов о его возможном призыве в армию.

В частности, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина лично обратилась к Министерству обороны РФ с просьбой забрать на службу блогера, который, по ее словам, «расстроил» граждан «русофобскими» заявлениями. По поводу СВО Милохин публично не высказывался. Тем не менее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием включить блогера в реестр иноагентов.