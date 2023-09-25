Приморский суд рассмотрит дело об убийстве и расчленении 30-летней давности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд Приморского края рассмотрит дело четырежды судимого жителя Хорольского района, который обвиняется в убийстве и расчленении, об этом рассказали в прокуратуре края. Отмечается, что преступление произошло в 1992 году.

Мужчине предъявлено обвинение в том, что в сентябре 1992 года, находясь в частном доме на ул. Центральной в пгт Ярославский Хорольского района, он напал на знакомую матери и нанес ей удар ножом в живот. От полученного телесного повреждения наступила смерть потерпевшей 1930 года рождения, после чего фигурант расчленил тело и перенес на пустырь, — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина 1966 года рождения обвиняется по статье 103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств, указанных в статье 102 УК РСФСР). Ранее обвиняемый смог избежать ответственности, поскольку вскоре после совершения преступления был приговорен к лишению свободы по другому делу — его осудили за грабеж. Также в «багаже» подозреваемого — срок за кражу и два условных срока.

Уголовный кодекс Российской Федерации вступил в силу с 1 января 1997 года.

Ранее сообщалось, что расчлененные останки 41-летнего миллионера-криптоблогера Фернандо Переса Альгабы были обнаружены у ручья в провинции Буэнос-Айрес. По данным СМИ, мужчина скончался от огнестрельных ранений. Полиция задержала одного подозреваемого в совершении преступления. Предполагается, что криптоблогера убили за большие долги.

До этого в Санкт-Петербурге задержали повара-расчленителя, который разбросал останки своей жертвы в Выборге. Несколько месяцев сотрудники правоохранительных органов находили части тела, однако установить личность погибшего не смогли.