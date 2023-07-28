Пропавший миллионер-криптоблогер найден расчлененным в чемодане Расчлененное тело пропавшего миллионера Фернандо Альгабы обнаружено в Аргентине

Фото: Claudio Santisteban/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Расчлененные останки 41-летнего миллионера-криптоблогера Фернандо Переса Альгабы обнаружены у ручья в провинции Буэнос-Айрес, сообщает издание New York Post. По его данным, мужчина скончался от огнестрельных ранений. Полиция задержала одного подозреваемого в совершении преступления. Предполагается, что криптоблогера убили за большие долги.

Тело Альгабы было найдено детьми, игравшими у ручья. Они обратили внимание на странный чемодан. После того как они сообщили своим родителям о страшной находке, на место прибыли сотрудники полиции. В чемодане они обнаружили ноги и предплечье жертвы, в потоке ручья также была найдена одна рука. Спустя сутки полицейским также удалось найти голову и туловище погибшего. После изучения останков выяснилось, что его убили профессионалы.

Фернандо Перес Альгаба — известный блогер, продававший криптовалюту. На его страницах в социальных сетях насчитывается около 900 тысяч подписчиков. Миллионер проживал в Барселоне, в Аргентине он снял квартиру. Владелец помещения забил тревогу 19 июля, когда мужчина не вернул ключи и не ответил на телефонный звонок.

Как сообщалось ранее, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении своего знакомого. В съемной квартире задержанного были обнаружены следы крови.