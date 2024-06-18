Каким оружием Россия может довести НАТО до нервного срыва

Фото: МО РФ

Ракетный комплекс «Базальт»

На прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия пока не поставляет дальнобойное оружие противникам Запада, но оставляет за собой право это сделать. О каком оружии говорил президент?

Око за око

Это заявление стало ответом на разрешение Украине использовать дальнобойное оружие западного производства для ударов по так называемой исторической территории РФ. «Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать», — сказал президент.

Это означает, что враг нашего врага может стать если и не нашим другом, то как минимум получателем нашего дальнобойного оружия. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошел еще дальше и в своем Телеграм-канале заявил: «Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)». И добавил библейское: «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал, так и ему должно сделать».

Понятно, что первые лица государства просто так подобными фразами не разбрасываются, поэтому многие военные эксперты сразу же кинулись гадать, на какие страны или организации намекал президент и какое дальнобойное оружие готова им передать Россия? Военные базы стран НАТО располагаются по всему земному шару, во многих регионах эти страны откровенно недолюбливают. А кое-где ситуация дошла до прямого вооруженного конфликта.

Речь идет о Йемене, который вступил в открытое вооруженное противостояние с США и Великобританией и обстреливает корабли этих стран, как гражданские, так и военные. По неподтвержденной информации, йеменские хуситы смогли поразить ракетой американский атомный авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», чего никогда ранее не было в истории американского флота. Правда, сами американцы отрицают атаку на свой авианосец и тем более попадание в него ракеты. Но сам факт, что хуситы не боятся бросать вызов американскому могуществу, говорит о многом.

Фото: МО РФ Ракетный комплекс «Базальт»

Бойтесь наших ракет

В любом случае хуситы открыто конфликтуют с НАТО, то есть, формально они попадают в разряд тех стран, которые могут стать получателями российского дальнобойного оружия. Тем более что России есть что им передать без ущерба для своей обороноспособности.

В первую очередь это относится к противокорабельным ракетам, которые Россия не использует в зоне СВО по причине отсутствия надводных целей. Этих ракет еще советского производства в российских арсеналах немало. И вместо того чтобы тратить деньги на их неизбежную в будущем утилизацию, не проще ли передать их врагам наших врагов?

Тем же хуситам противокорабельные ракеты нужны позарез. Потому что только ими они сейчас и воюют, обстреливая корабли недружественных стран. Но из-за их дефицита они производят одиночные пуски, которые крупному кораблю нанести серьезный урон не могут. Но будет совсем другое дело, если хуситы выпустят по цели 10–20 ракет.

Если вспомнить англо-аргентинскую войну 1982 года за Фолклендские острова, то несомненным ее героем стала французская противокорабельная ракета Exocet. Одна ракета попала в британский эсминец Sheffield и потопила его, несмотря на то, что даже не взорвалась. А еще две ракеты потопили английский корабль снабжения водоизмещением 15 000 тонн, то есть на дно Атлантики отправился корабль точно такого же водоизмещения, как крейсер.

Если таких успехов смогла добиться ракета Exocet, дальность стрельбы которой не превышала в 1982 году 50 километров, несущая всего 165 кг взрывчатого вещества, то сколько шороха может наделать советская противокорабельная ракета П-500 «Базальт», летящая на 550 километров и несущая полтонны взрывчатки. Кроме того, ракета «Базальт» оснащена станцией установки помех, что затрудняет ее перехват. Эти ракеты в настоящее время считаются устаревшими, сняты с вооружения, но, как говорится, не пропадать же добру. Для российского ВМФ они, может, и устарели, а вот хуситы однозначно будут рады такому подарку.

Опасные игры

А ведь кроме П-500 «Базальт» у России есть более современные и дальнобойные ракеты. Так что если будет принято решение о передаче оружия врагам наших врагов, то это наверняка вызовет серьезную озабоченность у наших бывших западных партнеров. Одно дело сбивать одиночные беспилотники и противокорабельные ракеты хуситов, совсем другое — получить пару мощных ракет в борт корабля там, где этого совсем не ожидаешь.

А случится это может где угодно, зная «горячую любовь» многих стран к американцам и их союзникам. Раз уж страны НАТО решили увеличить накал противостояния на Украине, то пусть знают, что в эту опасную и непредсказуемую игру можно играть вдвоем.

Читайте также:

Новая САУ «Мальва»: в чем плюсы новой техники для контрбатарейной борьбы

Зачем нам на СВО самолеты-штурмовики: будет ли замена Су-25?

Су-35С: чем так хорош наш истребитель поколения 4++

Наследник Ан-24 самолет «Ладога»: когда полетит, зачем нужен