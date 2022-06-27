Кадыров сообщил о формировании четырёх чеченских национальных батальонов Кадыров заявил о формировании четырёх батальонов, в которые войдут одни «чеченские ребята»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время будут созданы четыре военных батальона, в состав которых войдут «исключительно чеченские ребята». Они будут именоваться в соответствии со сторонами света. Организацию формирований Кадыров объяснил ростом патриотических настроений среди молодёжи региона.

Друзья, совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы четыре военных батальона «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» с внушительным количеством личного состава. В контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята. Они пополнят состав войск Министерства обороны РФ, — написал Кадыров.

Он пояснил, что в республике растёт число желающих защищать Родину, в связи с чем власти решили дать гражданам такую возможность.

Желание сформировать новые батальоны с полностью экипированными личными составами вызвано крайне патриотическим настроем среди молодёжи региона. Количество желающих встать на защиту Родины растет в геометрической прогрессии, и наша задача заключается в том, чтобы предоставить им такую возможность, — добавил глава Чечни.

Базироваться два из четырёх чеченских национальных батальонов будут в посёлке Ханкала. По словам Кадырова, там для бойцов предусмотрены все условия — начиная от комфортных жилых и штабных помещений и заканчивая наличием площадок для разных видов спорта.

Для других групп место размещения также уже выбрано.

Ранее Рамзан Кадыров вручил награды участникам спецоперации на Украине. Восемь бойцов получили орден Кадырова. Они в ответ преподнесли в подарок руководителю республики трофейное оружие.