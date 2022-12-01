Из украинского плена вернулись 50 российских военных Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 50 российских военных

Фото: MOD Russia/Global Look Press

С подконтрольной Киеву территории в результате переговоров вернули 50 российских военных, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что в плену им грозила смертельная опасность. Освобожденных доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию.

1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что сейчас освобожденные получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

1 декабря врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин анонсировал обмен военнопленными по формуле «50 на 50». По его словам, среди освобождаемых 12 бойцов из Донецкой Народной Республики, восемь — из Луганской Народной Республики.

26 ноября Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с Киевом в Россию вернулись девять военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в ходе видеообращения к участникам саммита G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». Политик подчеркнул, что это единственно реальная модель освобождения пленников.