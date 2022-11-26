В Минобороны России сообщили об обмене девяти пленных с Украиной

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В результате переговоров с Киевом в Россию вернулись девять военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Обменянных военных отправят самолетами военно-транспортной авиации ВКС в Москву для лечения и реабилитации. В ведомстве отметили, что солдатам грозила смертельная опасность.

26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — гласит сообщение ведомства.

В данный момент военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Сегодня утром уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики Дарья Морозова сообщила, что в регион вернулись десять военнослужащих. По словам омбудсмена, в результате обмена пленными с Украиной удалось освободить мобилизованных весной и летом мужчин.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что 25 ноября с Украиной должен был состояться обмен военнопленными по формуле «девять на девять». Он уточнил, что один из освобожденных бойцов родом из ДНР. До этого Пушилин анонсировал обмен пленными между Россией и Украиной в формате «50 на 50», а перед этим врио главы ДНР говорил об обмене пленными с Киевом по формуле «35 на 35».