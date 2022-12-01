Пушилин анонсировал обмен пленными по формуле «50 на 50»

Фото: Министерство обороны РФ

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что 1 декабря состоится очередной обмен военнопленными. В своем Telegram-канале он сообщил, что обмен будет равным, обе стороны обменяются 50 военнослужащими.

Среди освобождаемых 12 бойцов из Донецкой Народной Республики, восемь — из Луганской Народной Республики, — сказал Пушилин.

26 ноября Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с Киевом в Россию вернулись девять военнослужащих. В ведомстве отметили, что солдатам грозила смертельная опасность.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в ходе видеообращения к участникам саммита G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». По его словам, это единственно реальная модель освобождения пленников. Украинский лидер уточнил, что речь идет в том числе о гражданских лицах, выехавших на территорию России, и детях, которых украинская сторона считает перемещенными лицами.

В ответ на это зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия должна сделать все для обмена военнопленных, но возвращение на Украину мирных жителей, которые выехали на территорию России, неисполнимо. По ее словам, обмен должен происходить по схеме «один на один» и не включать гражданское население, которое может подвергнуться на родине наказаниям за сотрудничество с российскими властями.