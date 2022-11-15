В Госдуме ответили на предложение обмена пленными по схеме «всех на всех» Депутат Госдумы Журова предложила исключить гражданских лиц из схемы обмена «всех на всех»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Журова

В рамках предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским обмена «всех на всех» Россия должна сделать все для обмена военнопленных, но возвращение на Украину мирных жителей, которые выехали на территорию России, неисполнимо, заявила в разговоре с Lenta.Ru зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, обмен должен происходить по схеме «один на один» и не включать гражданское население.

Он хочет сказать, что люди недобровольно уехали, они не хотели, а мы их вывезли. Это же просто смешно. Может, эти люди не хотят уезжать, что тогда делать? Может, им нравится здесь и они переезжать не собираются. Это неисполнимый пункт, — заявила депутат.

Кроме того, Журова выразила опасения насчет возможных последствий возвращения для мирного населения, напомнив о съемках, сделанных в Херсоне, на которых люди, предположительно сотрудничавшие с российскими войсками, были привязаны к столбам. По ее мнению, украинские власти не гарантируют отсутствия аналогичных или даже более жестких мер воздействия в отношении мирного населения.

Ранее украинский лидер в ходе видеообращения к саммиту G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех», которую назвал «единственно реальной моделью освобождения пленников». Он уточнил, что речь идет в том числе о мирных жителях, выехавших на территорию России, и детях, которых украинская сторона считает «перемещенными лицами».

До этого западные СМИ опубликовали фотографии, на которых было видно, как нескольких жителей Херсона после прихода в город ВСУ привязали к столбам. По данным СМИ, так украинские власти пытались наказать граждан за сотрудничество с российскими войсками.