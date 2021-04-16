Иностранную недвижимость обнаружили у 12 депутатов Госдумы РФ

В Государственной думе РФ о владении недвижимостью за границей сообщили 12 депутатов. Эти данные следуют из деклараций о доходах и имуществе членов нижней палаты за 2020 год. Они
Владение недвижимостью в Испании стало главным трендом среди российских законодателей. О собственных квартирах, участках или жилых домах там сообщили Андрей Барышев, Александр Брыксин, Валерий Газзаев, Константин Затулин и Аркадий Пономарёв.
Депутат Владимир Блоцкий указал в декларации данные о владении жилым домом в Великобритании. Площадь строения составляет 312 квадратных метров. Также Блоцкий является собственником земельного участка в Туманном Альбионе.
Депутаты Владислав Третьяк и Татьяна Кривенко приобрели себе квартиры в Латвии, а Юрий Олейников располагает недвижимостью в Болгарии.
Российский законодатель Сергей Крючек имеет квартиру на Украине, Отари Аршбе владеет долей квартиры в Грузии, Рифату Шайхутдинову принадлежит хутор в Финляндии.
В сравнении с 2019 годом число депутатов, имеющих недвижимость за рубежом, не изменилось. Их по-прежнему 12.
Ранее NEWS.ru писал о том, что стало известно имя самого богатого депутата Мосгордумы.