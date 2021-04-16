Иностранную недвижимость обнаружили у 12 депутатов Госдумы РФ

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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников второй год подряд становится самым богатым депутатом регионального заксобрания. Согласно данным декларации, опубликованной на сайте МГД, в 2020 году он заработал 180,9 миллиона рублей.

В собственности Шапошникова значатся квартира площадью 269,5 квадратных метра, легковой автомобиль Mercedes Benz Е350 и машино-место. Шапошникову удалось сохранить за собой статус самого богатого депутата Мосгордумы, несмотря на серьёзное падение...