Ходаковский назвал регион, где установилось безвластие после Евромайдана Ходаковский: в Донбассе после переворота на Украине установилась семибоярщина

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Государственный переворот на Украине привел к тому, что Донбасс оказался в состоянии безвластия, заявил замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. Ситуацию, которая наблюдалась в регионе прежде, он назвал семибоярщиной.

Я имею в виду Донбасс, который вышел из-под «юрисдикции» Украины. Представьте, что нет армии, полиции, президента, его администрации. А есть только растерянное общество и добровольческие формирования во главе с их командирами — эдакая семибоярщина, — поделился полковник.

Ходаковский заметил, что в прошлом не воспринимал себя командиром батальона или бригады, но считал себя «кризис-менеджером», который собирал вокруг себя людей, разделявших «человеческие ценности высокого порядка» и способных составить ядро будущих институтов власти в регионе. По его словам, благодаря такой самоорганизации ему и его единомышленникам удалось предотвратить коллапс из-за конфликтов между командирами.

Много чего было сделано, чтобы эта территория вернулась домой. Но вспоминаю я об этом с одной целью: когда в обществе есть здоровое ядро, носящее в себе правильные установки, оно при грамотной его организации выступит в роли «гироскопа» и отработает вместо институтов власти, которые по какой-то причине вдруг окажутся парализованными или (как в нашем случае) ещё не сформированными, — написал Ходаковский.

Ранее Ходаковский допустил, что Россия не будет прежней после специальной военной операции на Украине. Он отметил, что уже сегодня надо внимательно изучить социальную карту и прогнозировать ее изменения. Это позволит узнать, где в дальнейшем могут возникнуть проблемы.