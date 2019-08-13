https://static.news.ru/photo/f6505274-bdbc-11e9-a313-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал гей-пару, которая уехала из России с двумя усыновлёнными детьми, «психически больными извращенцами». Он потребовал объявить семью в международный розыск.

По словам парламентария, Россия имеет право вернуть из-за границы детей, которые являются гражданами страны. Он пояснил, что законодательство РФ, как и некоторых других стран, запрещает подобные усыновления.

Они не просто извращенцы, они обманули всех, совершили подлог, обманули органы госвласти, — подчеркнул Милонов.

Москвичи Евгений Ерофеев и Андрей Ваганов заключили брак в Дании, после чего усыновили двух мальчиков 12 и 13 лет. В настоящее время семья находится на отдыхе и может не вернуться в Россию из-за возможного уголовного преследования.

По словам адвоката пары, соседи и сотрудники соцзащиты характеризуют их исключительно с положительной стороны. Кроме того, психолог, работавший с детьми, пришёл к выводу, что мальчики не подвергались негативному влиянию, а также успели сформировать тесную эмоциональную связь с приёмными родителями, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов провели обыск в столичной квартире однополой пары, воспитывающей двоих усыновлённых детей. Силовики сломали замки, когда хозяев не было дома, сообщил юридический защитник ЛГБТ-группы «Выход» Максим Оленичев.