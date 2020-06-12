Голикова заявила о необходимости уточнить закон о биобезопасности

https://static.news.ru/photo/04944f3e-ad5e-11ea-8e81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Закон о биологической безопасности необходимо уточнить для того, чтобы всегда быть готовыми к коронавирусу, заявила вице-президент РФ Татьяна Голикова.

Она также отметила, что закон о биобезопасности был внесён в Государственную думу до пандемии COVID-19.

Наверное, по итогам того, что мы пережили и переживаем, мы бы подумали над тем, что в этом законопроекте нужно сейчас уточнить для того, чтобы быть во всех случаях готовыми к той биологической угрозе, с которой вот мы сейчас столкнулись в виде нового коронавируса, — сказал Голикова на брифинге.

На 13 июня в России зарегистрировано 520 129 случаев коронавирусной инфекции (+8706 за последние сутки), 274 641 человек выздоровел (+5271 за последние сутки). Умерли 6829 человек (+114 за последние сутки).

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России — в НАО: 81 человек. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 204 428 (+1493 за последние сутки) заболевших, 119 558 выздоровели (+1534 за последние сутки), 3231 человек умер (+44 за последние сутки).

Как ранее писал NEWS.ru, пандемия COVID-19 может стимулировать разработку в России закона о биологической безопасности. Такого мнения придерживается глава научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.