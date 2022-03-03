Глава Мордовии сообщил о гибели полковника — участника операции на Украине

Глава республики Мордовия Артём Здунов сообщил о том, что в ходе российской военной операции в Донбассе погиб уроженец мордовского села Чукалы Виктор Исайкин. Эту информацию вместе с фотографией погибшего руководитель региона разместил в своём Instagram.

При выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи народным республикам в Донбассе погиб наш земляк, уроженец ардатовского села Чукалы Виктор Исайкин, — написал глава республики.

Он также добавил, что Исайкину было 40 лет, он являлся кадровым военным, имел звание полковника.

Глава Мордовии выразил соболезнования близким погибшего.

Ранее главы российских регионов уже сообщали о потерях среди своих земляков, напоминает РБК. О потерях сообщали глава Чечни Рамзан Кадыров (двое погибли, шестеро ранены), глава Калмыкии Бату Хасиков (один погибший), губернатор Ульяновской области Алексей Русских (четверо погибших), глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков (четверо погибших), глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов (четверо погибших) и некоторые другие.

27 февраля представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что в ходе военной спецоперации на Украине есть погибшие и раненые, однако точное число их не назвал. Он лишь уточнил, что число жертв с российской стороны во много раз меньше, чем с украинской.

О начале военной спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной спецоперации. Она также выразила опасение по поводу реальных цифр, которые, по её мнению, «значительно выше».