Глава Минздрава заявил о спаде всплеска пандемии коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/8c9af9ec-b604-11ea-8e05-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: duma.gov.ru

Всплеск пандемии коронавирусной инфекции нового типа на территории России уже идёт на спад, заявил 24 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Несмотря на позитивные показатели, глава ведомства подчеркнул, что гражданам, которые смогли избежать заражения, следует соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Глава Минздрава заметил, что в Москве сейчас наблюдается рост популяционного иммунитета. Этот факт позволяет снижать уровень заболеваемости. Регионы России, сказал Мурашко, идут с отставанием от столицы недели на три.

Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть ещё нет. У нас четыре основных региона, которые ещё остаются на высоком уровне заболеваемости. Общая ситуация в мире будет зависеть от того, какой будет иммунитет, какое распространение болезни пойдёт. Поэтому во многих странах и регионах сохраняются карантинные меры, — цитирует министра ТАСС.

Также Мурашко отметил, что Минздрав проинформирует общественность о результатах клинических испытаний вакцины от COVID-19, как только работа будет завершена. По его словам, испытания проходят без ускорений в штатном режиме.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,2 млн человек по всему миру, более 477 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,6 млн человек.

На сегодняшний день Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире: с начала пандемии выявлен 606 881 случай коронавируса, 368 822 человека выздоровели, скончались 8513 пациентов.

Как писал NEWS.ru, риски, связанные с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), в РФ по-прежнему сохраняются. Обнадёживаться пока рано, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее в Минздраве назвали условие для вымирания коронавируса в РФ. Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко, наличие иммунитета к COVID-19 более чем у 45% населения гарантированно прервёт цепочку её передачи. Он также отметил, что популяционный иммунитет к инфекции у россиян ещё не сформирован, хотя число людей с антителами увеличивается.