Глава Минобороны сообщил о подготовке военно-морского парада ко дню ВМФ

https://static.news.ru/photo/54fd7e7c-9a9f-11ea-877a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eena Dunn/Global Look Press

Посвящённый дню ВМФ военно-морской парад в 2020 году впервые пройдёт 26 июля на территории Дагестана — в новом пункте базирования Каспийской флотилии, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Министр заявил, что прежде база была местом дислокации подразделения морской пехоты флотилии. В 2020 году Каспийск в первый раз примет военно-морской парад, а город станет главной базой флотилии, подчеркнул глава ведомства.

Главный военно-морской парад будет проведён в Санкт-Петербурге. Также мероприятия ко дню ВМФ пройдут на всех флотах в городах Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус, — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Как ранее писал NEWS.ru, самую серьёзную угрозу для военной безопасности РФ представляет западное стратегическое направлении, заявил глава Минобороны на заседании коллегии ведомства.