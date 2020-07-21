Генпрокурор РФ поручил проверить парки аттракционов и зоопарки

https://static.news.ru/photo/a1865604-cb84-11ea-bb42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверить исполнение законодательства в сфере эксплуатации аттракционной техники и частных зоопарков поручил прокурорам субъектов генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом сообщили NEWS.ru в пресс-службе генпрокурора.

Там пояснили, что это необходимо сделать из-за значительного роста спроса на оказание подобных услуг.

Посетителями этих мест проведения досуга в первую очередь являются дети. Однако, как показывает практика прокурорского надзора, в деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляющих такие услуги, выявляются многочисленные нарушения законодательства, которые нередко становятся причиной несчастных случаев, — отметили представители Краснова.

В связи с этим Краснов поручил прокурорам проверить аттракционы и частные зоопарки на законность деятельности и оценить степень безопасности их посетителей. По результатам проверки прокуроры уполномочены на принятие исчерпывающих мер реагирования, в том числе по инициированию уголовно-правовой оценки действий или бездействия должностных и иных лиц.

19 июля во время катания на аттракционе группа детей из-за поломки карусели провисела вниз головой восемь минут. По словам одной из посетительниц, во время инцидента дети просили спустить их, но специалисты ничего не могли сделать. Малыши провели на остановившемся аттракционе 8 минут. После запуска карусели всех вернули на землю. Травм никто не получил. Администрация парка заявила, что остановка произошла из-за сбоя в подаче электроэнергии, а через пять минут все катающиеся успешно покинули аттракцион. В результате ЧП никто не пострадал, также отметили в руководстве площадки.

Как писал NEWS.ru, следователи проверяют парк Нальчика после аварийной остановки аттракциона.