Генпрокуратуру попросили проверить авиакомпании за «сертификаты на полёты»

https://static.news.ru/photo/3aa56708-7e64-11ea-8c5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиаперевозчиков предлагают проверить за выдачу сертификатов на полёты вместо возврата денег за билеты. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) генеральному прокурору Игорю Краснову направило Общероссийское объединение пассажиров.

Отмечается, что в организацию обращаются граждане с просьбой разобраться в ситуации с возвратом денег за отмену рейсов российскими авиакомпаниями.

Так, в соответствии со статьёй 108 Воздушного кодекса в случае вынужденного отказа пассажира от перевозки «в связи с задержкой отправления воздушного судна, иными предусмотренными федеральными авиационными правилами действиями (бездействием) перевозчика, влекущими за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору воздушной перевозки пассажира, пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата».

Как следует из обращения, авиакомпании нарушают эту статью и вместо возвращения денег за билеты выдают «сертификаты на полёты» для дальнейшего использования. Причём в законодательстве России отсутствует определение сертификатов на полёты.

Многим гражданам в ситуации распространения коронавируса и потери работы нужны именно деньги, которые они могли бы вернуть за билеты, утверждают в объединении.

Прошу Вас провести проверку в отношении авиакомпаний: «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии», S7, которые нарушают законодательство, отказывая пассажирам в возврате средств за отменённые рейсы, — говорится в документе, подписанным председателем организации Ильёй Зотовым.

Ранее представители Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложили предоставить авиакомпаниям возможность официально зачислять средства за отменённые рейсы на счёт будущих полётов. В ассоциации подчеркнули, что данные мера поможет защитить авиакомпании от банкротства в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа и в других экстремальных для отрасли ситуациях.