Гендиректор «Москвича» рассказал, что влияет на стоимость автомобилей Пронин: цены на автомобили «Москвич» зависят от логистики, таможенных пошлин, акцизов

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Цены на автомобили «Москвич» значительно ниже конкурентов, но их будущий рост неизбежен, заявил гендиректор компании Дмитрий Пронин в интервью РИА Новости. По его словам, это связано с логистикой, таможенными пошлинами, акцизами, «Эра-Глонасс» и утилизационным сбором.

Стоимость «Москвич 3» начинается от 1,97 млн рублей за версию с механической трансмиссией и 2,035 млн рублей за автоматическую версию. Электромобиль «Москвич 3е» доступен по цене 3,5 млн рублей, напомнил Пронин.

Пронин отметил, что «Москвич 3» имеет привлекательную цену по сравнению с конкурентами, учитывая обширный набор оборудования в базовой комплектации. Он добавил, что хотя рост цен пока сложно предсказать, это неизбежно из-за меняющейся ситуации на рынке.

Прошлой неделей Пронин также сообщил, что автомобили «Москвич» могут быть включены в программу льготного автокредитования до конца апреля, что снизит их стоимость для покупателей.

Автозавод «Москвич» расположен на территории бывшего завода «Рено Россия», переданного правительству Москвы французским автопроизводителем Renault в мае 2022 года. Продажи автомобилей марки начались в январе в Москве и Санкт-Петербурге и теперь доступны в 25 городах России.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цена нового «Москвича» высоковата, но будет отлично, если получится создать хороший автомобиль. По его словам, также необходимо развивать массовый сегмент с какой-либо страной в кооперации.