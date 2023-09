Ельцин говорит по-английски: как это выглядит и почему нам страшно от этого Вкалывают роботы, не нужен человек! Угрожают ли нам нейросети?

«Прибежали в избу дети, второпях зовут отца: «Тятя! Тятя! Нейросети заменили продавца!». Этот стишок в различных вариациях уже несколько лет бродит по сети, но, похоже не теряет своей актуальности. Практически каждый месяц в новостную повестку то и дело попадают истории, когда нейросеть кому-то помогла составить необходимый текст, сделать сложное вычисление и даже написать код на языке программирования.

Вот скажи мне, американец, в чем сила

Нейросети поддерживают студентов в вузах, помогают в работе и, конечно же, уже давно превратились в одну из величайших виртуальных забав. С помощью которых рисуют картины, составляют необыкновенные коллажи и придумывают виртуальные миры.

А недавно одна программа на основе нейросети и вовсе покусилась на святое. «Tell me, American, what is the strength of your country? Is it primarily about money? My brother says it’s all about money. You have a lot of money, so what? Is it a big deal? The power lies in the truth!», — говорит Данила Багров, речь которого с помощью специальной программы была переведена на английский, а движения губ и мимика адаптированы таким образом, чтобы киногерой выглядел максимально естественно.

Впрочем, говорящий по-английски Борис Ельцин, переведенные сцены из «Любовь и голуби» и прочие ролики вызывают не только подъем хорошего настроения, но и ставят другие, более глубокие вопросы.

Это — только начало, кожаный мешок!

Чтобы получить высшее образование нужно учиться не меньше четырех лет. Среднее профессиональное образование можно освоить быстрее — за 2-3 года. Но в любом случае, обучение профессии требует времени и усилий. А уж чтобы достичь высот в каком-то деле человеку и вовсе потребуются годы опыта.

И вот представьте, что вы прошли все эти этапы, вышли на определенный уровень дохода, но в какой-то момент очередное достижение прогресса лишает вас дохода и оставляет без работы. Страшно? Поверьте, не вам одним. Уж если программы пишут тексты и картины не хуже человека, то немудрено, что в какой-то момент начинаешь опасаться за свое будущее.

Страх перед прогрессом не новый. Например, в XIX веке в Англии в ходе промышленной революции резко популярным стало движение луддитов. Эти люди, недовольные внедрением станков на производстве, видели в них угрозу человечеству и занимались погромами техники. А ведь в те времена речь шла только о машинах, которые просто механизируют труд человека. Что уж говорить о нашем дне, в котором нейросеть готова дать ответ по первому требованию.

Того и глядишь, машины признают человечество угрозой для своего существования. И тогда машины «восстанут из пепла ядерного огня», — как говорилось в «Терминаторе».

Когда ждать нейроармагеддон?

Если вы уже схватили молоток, чтобы как следует врезать по мерзкому компьютеру, то успокойтесь. Во-первых, всем этим программам, которые якобы отбирают работу у людей, еще далеко до совершенства. Даже в видео, где герои российских фильмов и роликов говорят по-английски, присутствуют лексические и грамматические ошибки. Та же история и с переведенными текстами. Мало кто задумывается, что работы в сфере машинного перевода начались не вчера — они идут с середины 50-х (!) годов ХХ века. И переводчики никуда не делись. Более того, именно лингвисты активно помогают разрабатывать те самые программы, распознающие речь.

Во-вторых, проблема нейросетей как феномена заключается в том, что довольно часто обыватель слабо представляет себе принципы ее работы. В новостях все выглядит своеобразной «магией». В действительности же нейронные сети — это просто тип модели. Из них как из сосуда можно вылить только то, что туда налито, даже если объем этих данных очень большой. В любом случае, попадает туда только та информация, которая уже существует в других источниках — например, научных статьях, монографиях, работах и т.д.

Так что нейросети не смогут существовать без человека. Ведь в конечном итоге нейросеть способна отфильтровать информацию и подобрать наиболее релевантную (хотя, как мы выяснили, тоже не на 100% правильную), но не запустить и вести творческий процесс. Как и не дано ей проявлять искренние чувства. Так что апокалипсис из-за программ в очередной раз отменяется.

Чего надо бояться

Но нейросети таят в себе опасность другого характера, о которой мало кто задумывался. Все дело, что программы на их основе — прекрасные помощники в решении конкретных задач. Однако их распространенность и доступность может привести к банальной лени.

Кто воспитывает детей знает, как сложно их мотивировать на чтение книг. Многие психологи уверены, что такая ситуация связана с распространением смартфонов. Причем, не у детей! Чтобы перестать брать в руки книгу ребенку не нужно пользоваться смартфоном самому. Достаточно просто перестать видеть читающих взрослых.

С нейросетями и программами на их основе похожая история: человечество потихоньку привыкнет к быстрому способу получить ответы. И постепенно мы разучимся искать что-то самостоятельно.

Впрочем, остановить прогресс не получится, как бы не пытались это сделать новые «луддиты». Так что можете спокойно смотреть и улыбаться Борис Николаевичу и Даниле, говорящим по-английски. Без работы они вас не оставят. Но это неточно.

