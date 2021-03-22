Экстрасенс рассказала, кто руководит Байденом и есть ли у него двойник

https://static.news.ru/photo/46bf0cd0-8af5-11eb-a454-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Иметь двойника такому человеку, как Джо Байден, — просто невыгодно с различных точек зрения, но, скорее всего, избранный президент США всего лишь марионетка в руках более сильных фигур. Об этом в комментарии для NEWS.ru рассказала российский экстрасенс и эзотерик Алёна Орлова.

Я не могу сказать, что у Байдена есть двойник, это очень невыгодно для него самого, потому что он пожилой человек, который совершенно не выигрывает на фоне политиков других стран, с которыми он может вести диалог, — рассказывает эксперт.

При этом экстрасенс отмечает, что, скорее всего, Байден подвергся сильному психическому потрясению и физически сдал, но убрать его в данный момент с политической арены было бы невозможно.

Есть такое мнение, что Байден — фигура очень своеобразная, потому что его могли показать сейчас, ибо больше лидеров нет никаких, чтобы «пересидеть» тяжёлые времена. Но он может принять ряд законов, которые в будущем могут быть признаны ошибочными, — говорит Орлова

Эксперт не исключает, что сейчас президентом США в «теневую» руководит кабинет Обамы, делая это через пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки.

Я не исключаю, что им руководит Псаки, доставшаяся ему в «наследство» от Обамы. И возможно, кабинет Обамы продолжает руководить им за его спиной, создавая свои программы и проводя их через спорную фигуру нынешнего президента. Байден — это, скорее, марионеточная фигура, и со временем мы в этом убедимся, — заключила Орлова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эзотерик рассказала, кто будет следующим президентом России.